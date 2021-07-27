Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 Mehmetçiği şehit eden teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu" ifadeleri kullanıldı.