  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MHP'li başkan istifa etti
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
İran'dan 'Tunus' açıklaması
Gece saatlerinde eğilen 6 katlı bina yerle bir oldu: 2 ölü
Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 17:53:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 Mehmetçiği şehit eden teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay