Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terim'in unutamadığı o an!

Gençlerbirliği yenilgisi sonrasında taraftarın yaşattıklarını unutamayan Fatih Terim'in, oyuncularına söylediği sözler milat oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:41
Terim'in unutamadığı o an!

Süper Lig'in son 3 haftasına şampiyonluğun en büyük adayı olarak giren Galatasaray'ın bu başarısında, 9 Nisan'daki Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası gece yarısı havaalanında yaşananlar büyük rol oynadı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, büyük üzüntü içinde İstanbul'a inen futbolcuları ve hocalarını bağırlarına basarken, bu tablo karşısında duygulanan Fatih Terim'in de gözleri dolmuştu. Kulübe yakın kaynaklar, taraftarın verdiği destek ve Terim'in takım otobüsünde yaptığı konuşmanın çıkışın başlangıcı olduğu görüşünde birleşiyor.

YEMİN ETTİLER 

Oyuncularına seslenen Terim'in, "Bize bu desteği veren insanları artık üzmemeliyiz, mutlu etmeliyiz. İşte bu yüzden şampiyon olmalıyız" sözleri adeta bir milat oldu. Hocalarının sözleri ve taraftarların kendilerine sahip çıkışını gören futbolcular o gün şampiyonluk yemini etti. Sarı-Kırmızılı yetkililer, "Bu konuşmanın ardından futbolcular daha çok hırslandı, işlerine motive oldu" diyerek o günün önemine dikkat çekti. Taraftarların desteğini yüreklerinde hisseden Sarı-Kırmızılı takım, tek yumruk olup sırasıyla çok kritik M.Başakşehir, A.Alanya ve Beşiktaş maçlarından zaferle ayrılıp mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:41
  1. İstanbul
  2. Galatasaray Haberleri
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patron çıldırdı! Asgari ücret bakın ne kadar olacak
    1. Patron çıldırdı! Asgari ücret bakın ne..
    2. Geleceğin tahkim avukatları yarıştı
    3. AK Partili Hayati Yazıcı'dan seçim..
    4. İki elebaşı Amerika'da görüntülendi!
    5. Sabah 4'te jandarma aradı hayatı..
    6. Bizim Toptan online satışı ikiye katladı
    7. Yıldız futbolcunın ayrılığı..
    8. Esporda dev işbirliği
    9. Geçişler durdu! Dev gemi İstanbul..
    10. Komşuda deprem! Onlarca kişi...
    11. Büyük değişiklik! Lig ikincisi artık..
    12. 5,5 milyonluk kârını 235 milyona çıkardı
    13. Aldıkları ödülü Mehmetçik'e bağışladılar
    14. Veriler açıklandı... Avrupa veled-i..
    15. Halka arzlar iştah kabartıyor
    16. İzmir'de deprem!
    17. Dünyanın en büyük inşaat gemisi..
    18. Bakan'dan borç yapılandırması..
    19. İhracatçılardan ‘ithalat’ uyarısı
    20. Pes dedirtecek vicdansızlık! Çöpte..
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!