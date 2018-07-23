Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu.

Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri;

Ajax - Sturm Graz (Elenen)

Maccabi Tel-Aviv - Radnicki Niš

HNK Rijeka

Aberdeen - Burnley (Galibi)

Zenit

Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle;

Jagiellonia Białystok - Rio Ave (Galibi)

LASK - Lillestrøm (Galibi)

Dinamo Brest - Atromitos (Galibi)

Brøndby

U Craiova

Budapest Honvéd - Progrès Niederkorn (Galibi)