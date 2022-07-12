Temmuz ayında maaşa giren bayram ikramiyesi alır mı?

Soru: Ben 28 Haziran 2022 tarihinde emeklilik müracaatını yaptım. Maaşımı 7 Temmuz 2022 tarihinde bağladılar. Maaşım Temmuz ayından geçerli olmak üzere bağlanmış. Bana Bayram İkramiyesi ödenecek mi? Mustafa G.

Cevap: Bayram İkramiye ödemesi 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde özetle, bayramın içinde bulunduğu ayda aylık ödenen emeklilere Bayram İkramiyesi ödemesi yapılacağı düzenlenmiştir. İlk defa aylık bağlananlar için aylık başlangıç tarihi özel sektör için 01/07/2022 tarihi, kamu sektörü için 15/07/2022 tarihi olanlara Bayram İkramiyesi ödenecektir. Buna göre hak ettiğini ikramiye Ağustos ayının ilk haftasında emekli maaş hesabınıza yatacaktır.