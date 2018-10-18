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Telekomünikasyon endüstrisi İstanbul’da 5G’yi konuşacak

İstanbul, Google’dan Deutsche Telekom’a kadar birçok dünya devinin üst düzey yöneticilerini ve teknik uzmanlarını 5G ve Şebeke Dönüşü Konferansı’nda ağırlayacak.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:13
Telekomünikasyon endüstrisi İstanbul’da 5G’yi konuşacak

Türk Telekom’un gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela ve ABD Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia, uluslararası telekomünikasyon endüstrisinin öncü kuruluş ve şirketlerini bugün İstanbul’da düzenleyeceği 5G ve Şebeke Dönüşü Konferansı’nda ağırlıyor. Google’dan Deutsche Telekom’a kadar birçok dünya devinin üst düzey yöneticilerini ve teknik uzmanlarını İstanbul’da buluşturacak olan konferans bugün iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Argela / Netsia CEO’su Bülent Kaytaz’ın ev sahipliğindeki konferansın açılış konuşmasını Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany yapacak. Konferansa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da katılacak.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:13
  1. İstanbul
  2. Türk Telekom
  3. Argela
  4. ABD Silikon Vadisi
  5. Netsia
  6. 5G ve Şebeke Dönüşü Konferansı
  7. Google
  8. Deutsche Telekom
  9. Argela / Netsia CEO’su Bülent Kaytaz
  10. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany
  11. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan

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