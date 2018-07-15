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Tel Aviv'de 15 Temmuz anma töreni

İsrail'in Başkenti Tel Aviv'de, Türk halkının egemenliğine kast eden FETÖ'nün hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz 2018 Pazar 22:09
Tel Aviv'de 15 Temmuz anma töreni

İsrail'in Başkenti Tel Aviv'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından Yafa Türk Kültür Merkezi'nden düzenlenen anma törenine, Tel Aviv Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Umut Deniz, THY'nin İsrail ofisi temsilcileri, Türk iş insanları, İsrail'deki Türkiyeli Yahudiler tarafından kurulan İsrail'deki Türkiyeliler Birliği temsilcileri ile büyükelçilik çalışanları ve davetliler katıldı.

Anma töreni, şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

''TÜRKİYE ADALET ÖNÜNDE HESAP SORUYOR''

Tören sırasında bir konuşma yapan Geçici Maslahatgüzar Deniz, demokratik anayasal düzeni hedef alan darbenin, Türk halkının vermiş olduğu direnişle bertaraf edildiğini ve hain darbe teşebbüsüne karşı demokrasi dersi verildiğini belirtti.

15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Deniz, Türkiye'nin hain ve darbeci FETÖ mensuplarının adalet önünde hesap sorduğunu dikkati çekti.

Deniz, darbe teşebbüsünde şehit olanları rahmetle anarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 22:09
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. İsrail
  3. Tel Aviv
  4. Türkiyeli Yahudiler
  5. Türkiyeliler Birliği

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