Tekrar bombalamaya başladı! Pakistan saldırısında iki Afgan çocuk şehit oldu!

Tekrar bombalamaya başladı! Pakistan saldırısında iki Afgan çocuk şehit oldu!

Pakistan ordusu’nun Afganistan’ın doğusunda düzenlediği bombardımanda 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, top atışları ve insansız hava aracı saldırıları sonucu yaklaşık 30 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Afganistan İslam Emirliği Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, saldırıların çarşamba günü başladığını ve Kunar, Paktika ile Host vilayetlerindeki yerleşim alanlarının hedef alındığını söyledi.

Fıtrat, "Dünden bu yana Pakistan güçleri havan, roket ve insansız hava araçlarıyla aralıksız saldırılar düzenliyor" ifadelerini kullandı ve kayıpların büyük bölümünü çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin oluşturduğunu belirtti.

Kunar vilayetinde 150'den fazla havan ve top mermisinin Sarkanu ve Manoğay ilçelerine isabet ettiği, iki çocuğun yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği rapor edildi.

 

Sarkanu'daki Dosaraki mevkiinde düzenlenen top atışlarında sekiz çocuk yaralandı, iki çocuk da hayatını kaybetti.

Fıtrat, bombardımanın perşembe günü de sürdüğünü, Sarkanu ilçesine yaklaşık 185 top mermisinin düştüğünü ve en az 10 sivilin daha yaralandığını vurguladı.

Paktika vilayetinin Şkin ilçesinde düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında üç sivil, komşu Host vilayetinin Caci Meydan ilçesinde gerçekleştirilen ayrı bir insansız hava aracı saldırısında ise iki sivilin yaralandığı bildirildi.

Afgan yetkililer saldırıları kınayarak, sivil yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alındığını ve bunun yerel halk üzerinde büyük zarara yol açtığını belirtti.

Saldırılar, taraflar arasında diplomatik görüşmelerin devam ettiği bir süreçte gerçekleştirildi.

Mepa News

Gazze 2

Ikiside müslüman !! Yani demekki çıkarlar ve manfaatler olunca farketmiyor . Her devletin kendine göre gerekçesi var . İnsan hayatını ve onurunu kim takar .
