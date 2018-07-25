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Teknik direktöründen Mesut Özil açıklaması!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Singapur'da sürdüren Arsenal'da teknik direktör Unai Emery, futbolcuları Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili konuştu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:10
Teknik direktöründen Mesut Özil açıklaması!

İngiliz basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik adam, "Hepimiz verdiği karar sonrası Mesut'un iyi hissedebilmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz burada bir aileyiz ve bu tüm oyuncularımız için geçerli" dedi.

Mesut Özil ile özel bir görüşme yapmadığını belirten İspanyol teknik adam, "Mesut aramıza pazar günü katıldı. Kendini iyi hissetmesi ve aramıza tekrar adapte olabilmesi için kendisine zaman verdim" ifadelerini kullandı.

Emery ayrıca, Mesut Özil'in aldığı karara saygı duyduğunu da vurgulayarak, şunları söyledi;

"Özil'in kararına saygı duyuyorum ve her oyuncum da O'nun bu kararına saygı duyuyor. Bu tamamen kişisel bir karar ve buna tamamen saygı duyuyorum. Kendisi deneyimli, kaliteli ve muhteşem bir zekaya sahip. O'nun potansiyelini gösterebilmesi için takım olarak hep birlikte yardım edeceğiz. Bu sene kendisi muhteşem bir sezon geçirecek."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:10
  1. Unai Emery
  2. Mesut Özil
  3. açıklama
  4. arsenal
  5. Premier Lig

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