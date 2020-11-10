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Aktüel Tekirdağ'da kıraathanede Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası
Aktüel

Tekirdağ'da kıraathanede Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:27:00 -
Tekirdağ'da kıraathanede Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kıraathanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 10 kişiye toplam 9 bin lira ceza uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdüren Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede yaptığı kontrolde oyun oynandığını, maske takılmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Ekipler, 10 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza yazdı.


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