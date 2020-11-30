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Aktüel Tehdit edildiğini öne süren kişinin ihbar ettiği 4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması cezası
Aktüel

Tehdit edildiğini öne süren kişinin ihbar ettiği 4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:34:26 -
Tehdit edildiğini öne süren kişinin ihbar ettiği 4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tehdit edildiğini ileri süren bir kişinin ihbar ettiği kamyonetteki 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde 155'i arayan A.R.G, plakasını bildirdiği kamyonet içerisinde silah olduğu ve kendisinin de araçtaki kişilerce tehdit edildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyoneti, Milli Birlik Caddesi'ndeki Sülün Camisi önünde durdurdu.

Polis ekipleri, araçta yaptığı aramada 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Kamyonetteki M.Ö, A.İ.Ç, İ.T. ile M.Y'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

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