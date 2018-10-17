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Tedbirler peş peşe geldi! Reel sektöre tam destek

Ekonomi yönetimi ve bankacılık sektörü, son dönemde finansmana erişimde güçlük yaşayan reel sektöre yapılan düzenlemelerle desteğini devam ettiriyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:53
Tedbirler peş peşe geldi! Reel sektöre tam destek

Son dönemde yaşan spekülatif ataklar, döviz kurlarında tarihi  zirvelerin, kredi faizlerinde de yıllık yüzde 30-40’lı seviyelerin görülmesine  neden oldu. Hem kurlarda hem de faizlerde yaşanan olağanüstü artışlar şirket  bilançolarında, finansman ve kambiyo giderlerindeki yükseliş sonucu, bozulmalara  yol açtı.

Başta KOBİ’ler olmak üzere çok sayıda şirket, yükselen faiz oranları  neticesinde yüksek düzeyde finansman giderlerine katlanmamak adına işletme  sermayelerini finanse etmek için banka kredileri kullanmak istemezken bu durum  kısa süreli de olsa piyasalarda likidite sıkışıklığına kaynaklık etti. Dönem  dönem mevcut kredilerin geri ödenmesinde de zorluklar yaşandı.

Ancak başta ekonomi yönetimi olmak üzere bankacılık sektörü, reel  sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak, nakit akışını sağlıklı şekilde  sürdürebilecek ve fiyatlamalarda esneklik sağlayabilecek tedbirler açıkladı.  Yeniden yapılandırma, vadelendirme, faiz indirimi gibi programlarla reel sektöre  önemli ölçüde destek verilmeye başlandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 17 Ağustos'ta tavsiye niteliğinde  önemli kararlar almıştı.

Karara göre kredi kanalları açık tutulmaya, firma nakit akışlarının  sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam  edilecek. Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate  alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak. Yine kur etkisiyle teminat  değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave  teminat talep edilmeyecek. 8 Ağustos'tan itibaren yaşanan ekonomik ortam  nedeniyle oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler  Risk Merkezine "mücbir sebep" koduyla bildirilebilecek. Bu uygulama, firmaların  kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecek.

YENİDEN YAPILANDIRMA   

Bankalar Birliği, 19 Eylül'de "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve  Anlaşması"nın imzalandığını ve uygulamaya girdiğini duyurmuştu. Anlaşma, nakit gayrinakit borç toplamının 100 milyon TL'den büyük olan borçluları  kapsayacak. Bankalar ve diğer finansal kurumlar, münferit veya birlikte,  borçlarını ödemeye niyetli ancak farklı nedenlerle edimlerini zamanında yerine  getiremeyen müşterilerine ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olacak.     

VADELENDİRME 

Türkiye Bankalar Birliği, 8 Ekim'de ekonomik faaliyetin  desteklenmesine yönelik olarak yapılabileceklere ilişkin, takdiri üyelerine ait  olmak üzere tavsiye niteliğinde karar aldı. Buna göre, risk grubu bazında,  bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin  altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL'ye ulaşan)  işletmelerden; hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı  bulunmayan, kredileri 30 Haziran 2018'den sonra ilgili bankada yapılandırılmamış,  nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan  ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme  kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla  sınırlı olmak kaydıyla; 30 Nisan 2019'a kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile  taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara  ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek.

FAİZDE YÜZDE 10 İNDİRİM   

Bankacılık sektörü de diğer sektörler gibi enflasyonla mücadeleye  destek verdi. Bankalar bu kapsamda firmalara 1 Ağustos'tan sonra yüksek faizle  kullandırılmış olan kredilerin faizoranlarında 10 Ekim'den itibaren vade sonunu  beklemeden yüzde 10 indirim yaptı. Bu dönem için bir faiz iadesi söz konusu  olmayacak. Yüzde 10'luk bir faiz indirimi sağlanacak.

DÖVİZ KREDİLERİNİN YAPILANDIRILMASINA DÜZENLEME  

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda  Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi. Buna göre, işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara  ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere, azami 5 yıl olarak belirlendi.  Yatırım kredilerinin vadesinin de asgari 6 ay, anapara ödemesiz döneminin en  fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olması kararlaştırıldı. Kredi veren,  kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım  kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilecek  ve kredi vadesini değiştirebilecek.

Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk lirası cinsinden  yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası'nın döviz alış  kuru esas alınacak.   

KOBİ DESTEK KREDİSİ   

"Birlikte Kazanacağız" sloganı ile başlatılan KOBİ Destek Kredisi  kapmanyasına 8 banka destek verirken, KOBİ'ler oda ve  borsalardan alacakları  üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek  Kredisi faizi aylık yüzde 1,85, yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir üye azami 200  bin lira kredi kullanabilecek. Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit  taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85'i Hazine destekli KGF kefaleti  kapsamında olacak.

FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI   

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında finansman  maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için,  Finansman Destek Programı hayata geçirildi. İşletmelerin kullanacakları TL  cinsinden kredilere, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlanacak. Ayrıca,  ihracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libororanında  yeni bir destek verildi. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık bir finansmana  erişim sağlanacak.

İşletmelerin KOSGEB'e olan borçlarına da toplamda 1 yıllık erteleme  imkanı verildi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:53
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