  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TEB'den İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmesi talebi:
Aktüel

TEB'den İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmesi talebi:

"Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarına kur ayarlaması yapıldığında ilaç fiyatları artacak ancak bu durum aynı oranda eczane gelirlerine yansımayacak hatta aksi bir durum söz konusu olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:27:24 -
TEB'den İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmesi talebi:

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczanelerin finansal sürdürülebilirliği, eczacıların ekonomik kaygılardan uzak, nitelikli ve kesintisiz ilaç sağlık danışmanlığı hizmeti verebilmesi adına İlaç Fiyat Kararnamesi'nde düzenleme yapılmasını istedi.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, 2020 Yılı İlaç Temin Protokolü'nün 25 Eylül tarihinde Birlik ve Sosyal Güvenlik Kurumlu (SGK) arasında imzalandığı anımsatıldı.

Vatandaşların ilaca erişimi, hastaların ilaçlarını rahatlıkla eczanelerden alabilmeleri açısından TEB ve SGK arasında belirli aralıklarla imzalanan protokollerin büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, "Ülkemizin tüm dünya ile birlikte olağanüstü süreçlerden geçtiğinin, bu protokolün olağanüstü koşullar altında imzalandığının farkındayız. Ancak topluma ilaç ve eczacılık hizmeti vermekte olan biz eczacılar gün geçtikçe güç kaybediyoruz, eczane ekonomilerimiz sistematik bir şekilde kötüye gidiyor. Bizler sorunlarımızın bir an evvel çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, eczacının gelirinin çok büyük oranda devlet tarafından belirlenen ilaç fiyatlarına ve karlılık oranlarına bağlı olduğunun altı çizilerek "İlaç Fiyat Kararnamesi doğrultusunda ilaç fiyatları arttıkça kar oranları düşmektedir. İlaç fiyatları, diğer pek çok ürün gibi genel olarak artma eğilimi gösterirken eczacı karlılığı ise düşme eğilimindedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

2004 yılı İlaç Fiyat Kararnamesi'nin ardından ilaç fiyatlarının çok uzun süre sürekli düşüş eğilimine girdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu düşme eğilimi çok uzun süredir devam etmektedir ancak daha sonra kısmi artışlar yaşansa da 2007 yılından bu yana İlaç Fiyat Kararnamesi'nde eczacı kar oranları ve kademelerinde değişiklik yapılmadığı için bu durum eczane ekonomilerine olumlu şekilde yansımamıştır. Eczanelerimiz, Kovid-19 pandemisi ile birlikte daha da içinden çıkılamaz bir ekonomik daralma ile yüz yüze gelmiş durumdadır. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarına kur ayarlaması yapıldığında ilaç fiyatları artacak ancak bu durum aynı oranda eczane gelirlerine yansımayacak, hatta aksi bir durum söz konusu olacaktır.

Eczanelerimizin finansal sürdürülebilirliği, eczacılarımızın ekonomik kaygılardan uzak nitelikli ve kesintisiz ilaç sağlık danışmanlığı hizmeti verebilmesi adına Sağlık Bakanlığımızdan bir an evvel İlaç Fiyat Kararnamesi'nde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay