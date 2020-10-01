TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10118
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07300
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5330
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.4217
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09086
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0967
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5734
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.66657
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3726
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05971
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33661
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83448
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15900
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.46434
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00663
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3918
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10526
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1978
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.99371
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00645
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05585
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01793
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6093
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02517
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14705
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8551
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35269
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48899
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.46431
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1395
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0181
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07705
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6556
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13968
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00612
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.46431
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24407
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7904
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2036
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27168
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.0053
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.8625
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2495
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26668
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1234