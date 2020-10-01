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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:52:50 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10118
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07300
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5330
BHD BAHREYN DİNARI 20.4217
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09086
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0967
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5734
BWP BOTSVANA PULASI 0.66657
BRL BREZİLYA REALİ 1.3726
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05971
CZK ÇEK KORUNASI 0.33661
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.83448
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15900
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.46434
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00663
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3918
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10526
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1978
HKD HONG KONG DOLARI 0.99371
IQD IRAK DİNARI 0.00645
ISK İZLANDA KRONU 0.05585
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01793
LYD LİBYA DİNARI 5.6093
HUF MACAR FORİNTİ 0.02517
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14705
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8551
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35269
EGP MISIR LİRASI 0.48899
NAD NAMİBYA DOLARI 0.46431
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1395
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0181
RSD SIRP DİNARI 0.07705
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6556
SDG SUDAN POUNDU 0.13968
SYP SURİYE LİRASI 0.00612
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.46431
THB TAYLAND BAHTI 0.24407
TND TUNUS DİNARI 2.7904
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2036
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27168
OMR UMMAN RİYALİ 20.0053
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.8625
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2495
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26668
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1234

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