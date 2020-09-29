TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10282
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07374
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5998
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.7215
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09219
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1276
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6310
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67209
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3806
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06048
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33707
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84406
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16128
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.46009
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00670
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3790
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10597
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2117
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0084
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00655
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05648
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01817
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6946
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02502
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14832
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8802
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35111
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49588
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.46019
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1787
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0110
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07778
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7096
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00621
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.46001
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24719
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8240
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2361
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27593
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.3252
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0226
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2614
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26922
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1540