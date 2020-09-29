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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:09:35 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10282
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07374
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5998
BHD BAHREYN DİNARI 20.7215
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09219
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1276
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6310
BWP BOTSVANA PULASI 0.67209
BRL BREZİLYA REALİ 1.3806
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06048
CZK ÇEK KORUNASI 0.33707
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.84406
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16128
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.46009
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00670
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3790
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10597
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2117
HKD HONG KONG DOLARI 1.0084
IQD IRAK DİNARI 0.00655
ISK İZLANDA KRONU 0.05648
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01817
LYD LİBYA DİNARI 5.6946
HUF MACAR FORİNTİ 0.02502
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14832
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8802
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35111
EGP MISIR LİRASI 0.49588
NAD NAMİBYA DOLARI 0.46019
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.1787
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0110
RSD SIRP DİNARI 0.07778
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.7096
SYP SURİYE LİRASI 0.00621
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.46001
THB TAYLAND BAHTI 0.24719
TND TUNUS DİNARI 2.8240
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2361
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27593
OMR UMMAN RİYALİ 20.3252
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.0226
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2614
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26922
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1540

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