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Aktüel TCG Anadolu'nun kardeşi Türkiye'ye destek için yola çıktı
Aktüel

TCG Anadolu'nun kardeşi Türkiye'ye destek için yola çıktı

İspanya Donanmasına ait "Juan Carlos I Amfibi Hücum Gemisi", destek amacıyla Türkiye’ye doğru yola çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 19:36:00 -
TCG Anadolu'nun kardeşi Türkiye'ye destek için yola çıktı

Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı en büyük doğal afetlerden olan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin yaraları sarılmaya çalışırken, birçok ülke Türkiye’ye arama-kurtarma personeli ve insani yardım malzemesi sevk ediyor. Uluslararası yardımlar, genel itibariyle askeri nakliye uçakları ile Adana’ya sevk ediliyor.

Bugün Türkiye’ye birisi A400M olmak üzere 2 adet Askeri Nakliye Uçağı ile arama-kurtarma personeli sevk eden İspanya, Juan Carlos I Amfibi Hücum Gemisi ile Galicia Amfibi Çıkarma Gemisi’nin Türkiye’ye doğru yola çıktığını açıkladı. Galicia gemisinde yardım amaçlı çeşitli malzemeler bulunurken, Juan Carlos I’de ise 500 denizci bulunuyor.

İspanya’dan yola çıkan “Juan Carlos I”, kısa süre önce Türk Deniz Kuvvetleri’nin bünyesine alınan ancak testleri devam eden TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi ile oldukça benzer platformlar. TCG ANADOLU’nun tasarımı, büyük ölçüde Juan Carlos I Gemisi’ne dayanıyor.

Dolayısı ile bünyesinde tam teşekküllü ameliyathaneler ile hava platformlarının iniş/kalkış yapabileceği uçuş güvertesi bulunan Juan Carlos I’in, İskenderun’a sevk edileceği tahmin ediliyor.

SavunmaSanayiST

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