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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşmıştır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır." dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 12:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşmıştır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır." ifadesini kullandı. 

Şentop, Twitter'dan, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. 

Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye’nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir." 

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 12:52
  1. Mustafa Şentop
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. ABD ile Anlaşma
  4. Anadolu Ajansı

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