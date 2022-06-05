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Aktüel Tavanına 'yorgun mermi' isabet etti! Otobüs boşaltıldı
Aktüel

Tavanına 'yorgun mermi' isabet etti! Otobüs boşaltıldı

İzmir'de, tavanındaki açılabilir havalandırma camına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsündeki yolcular boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 22:28:00 -
Tavanına 'yorgun mermi' isabet etti! Otobüs boşaltıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, tavanındaki açılabilir havalandırma camına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsündeki yolcular boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alsancak semti Lozan Meydanı'nda, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen 680 numaralı belediye otobüsünün tavanındaki havalandırma camına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu mermi isabet etti.

Olayda yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular başka otobüse nakledildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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