Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 9 şirketi tasfiye ediyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bugün yaptığı açıklamada, 9 şirketin tasfiye edilmesi ve sicilden terkinine ilişkin hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançosunun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.



Açıklamada on beş gün içinde şirketlerin tebligat adreslerine alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini tevdi etmeleri; şirketlere borçlu olanların ise kendilerini ve borçlarını bildirmeleri gerektiği belirtildi.



Tasfiye edilmesine karar verilen şirketler ise şunlar:



Bisimit Restoran İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Ka-Sa İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Keyfi Tatlı Restoran İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Kırmızı Şef Restoran İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Lezzeti Kumpir Restoran İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Makarnacım Restoran İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Modaburda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tantun Restoran İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Ünitaş İnşaat Hayvancılık Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

