“Tarımda su ayak izi” iddiaları küresel güçlerin korku oyunu

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Akit’e konuşan Yüksek Ziraat Mühendisi Araştırmacı Yazar Oğuz Güler Birleşmiş Milletlerin yayınladığı ve desteklediği çalışmalarda “Tarımda su ayak izi”ne ilişkin rakamlarının bilimsel izahtan uzak, fazla abartılı ve çok ciddi yanılgılarla dolu olduğunu belirtiyor.

Su ayak izine ilişkin rakamlar bilimsel izahtan yoksun

Son yıllarda insanlığı iklim kriziyle korkutarak küresel güçlerin çizdiği yeni rotaya sokma çabalarının arttığını vurgulayan Oğuz Güler, bu amaçla üretilen raporların komik verileri hükümetlere kabul ettirmeye çalıştığını söyledi. BM raporlarında 1 ton buğday üretmek için 1,334 ton yani 1,334 m3 su gerektiğinin ileri sürüldüğünü hatırlatan Oğuz Güler, “Bu bağlamda dünya Buğday üretimi 790 milyon ton ise BM su ayak izi teorisine göre 1 trilyon 54 milyar ton/m3 su tüketiliyor demektir. Bu, 1.054.000 Kilometre/Küp su demektir. Dünyadaki suların yüzde 2,6’sı tatlı su olup bunun da yüzde 66’sı buzullarda ise dünyanın kullanılabilir suyu bilimsel verilere göre 8.062.000 Km3 yer altı suyu ve 225.000 Km3 nehir ve göllerdeki tatlı sudan oluşmaktadır. 13.000 Km3 su da atmosferde bulut halindeyse sadece dünya buğday üretimi ile dünyanın sahip olduğu tüm tatlı suyun yüzde 12,5’unu buğday tüketiyor demektir. Daha bu üretimin içinde diğer tahıllar yok. Arpa, soya, mısır, çeltik ve on binlerce çeşit bitki ve milyarlarca ağacı hesaba katarsak, denizlerdeki tuzlu su ile bile tüm su ihtiyacı ancak karşılanabilir diyebiliriz. 1 kg bitkisel üretim için sırası ile Pamuk 4.000 Litre (L), Yonca 287 L, Soya 1,789 L, Silajlık Mısır 147 L, Dane Mısır 900 L, Ay çiçek 3,300 L, 1 kg Tavuk 3.900 L, 1 Kg dana eti 15,500 L ve 1 kg süt için 990 L su tüketimi yapıldığı diğer abartılı rakamlardır. BM’in bu çalışmasının komik ve bir o kadar da izahtan uzak olduğunu, istedikleri yerde ‘konunun uzmanıyım’ diyen bilim insanlarına ispatlarım. Birleşmiş Milletler’in bu ‘su ayak izi’ çalışmasını yapan sözde bilim adamı Siyonist yaygaracıları bırakıp gerçek bilim adamlarına itibar etmesi gerekir” şeklinde konuştu.