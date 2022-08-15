Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?
Türkiye genelindeki 1400'e yakın Tarım Kredi marketlerinde 15 Ağustos itibariyle indirimler başladı. Peki, Tarım Kredi marketleri ne zaman açılıyor? Tarım Kredi marketleri çalışma saatleri güncel:
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında 30'dan fazla temel tüketim ürününde kapsamlı bir indirim uygulaması başlattı.
Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi, meyve ve sebze ile et ürünlerinde indirime gidildi. Vatandaşlar ise Tarım Kredi marketlerinin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Tarım kredi marketi saat kaçta açılıyor?
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?
Türkiye genelinde 1400’ü aşkın Tarım Kredi marketi bulunuyor. Market çalışma saatleri illere göre farklılık gösterebiliyor. Ancak genellikle söz konusu marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.