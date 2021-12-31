Tarım destek ödemesi yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi Twitter hesabından tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yaptı. İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları: "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 33 milyon 915 bin TL Toprak Analizi Desteği kapsamında 887 bin TL Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 645 bin TL Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL Destek bizden, üretmek sizden. Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL Atık Desteği kapsamında 399 bin TL Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL. 613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı."