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Tarih

Tarihte bugün 9 Haziran | 9 Haziran'da ne oldu?

Tarihte bugün neler oldu? 9 Haziran'da meydana gelen olayları haberin detayından öğrenebilirsiniz. Tarihe kazınmış ve büyük izler bırakmış olan olayları sizler için derledik. Peki ama bugün neler oldu ve hangi olaylar yaşandı? 9 Haziran'da kim doğdu ve kim öldü? 9 Haziran ne günü? Merak edilen bütün soruların yanıtları ve tarihe bugün köşesi...

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:47:00 -
Tarihte bugün 9 Haziran | 9 Haziran'da ne oldu?

9 Haziran "Dünya Akreditasyon Günü" olarak kutlanıyor.

53 - Roma İmparatoru Neron, üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.

62 - Roma İmparatoriçesi Claudia Octavia öldü.

68 - Roma İmparatoru Neron intihar etti.

630 - Sasani İmparatorluğu'nda General Şahrbaraz öldü.

  • Sasani İmparatorluğu, dördüncü büyük İran Hanedanı ve ikinci Pers İmparatorluğu'nun adıdır.

1617 - Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'da adıyla anılan meydanda 1609-1616 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.

1640 - Habsburg Hanedanı üyesi ve Kutsal Roma İmparatoru I. Leopold doğdu.

1672 - Rus Çarı Büyük Petro doğdu.

1815 - Viyana Kongresi sona erdi.

1910 - Seda-i Millet gazetesi Başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.

1921 - İstiklal Savaşı'nda kullanılacak cephanenin, İnebolu'da karaya çıkartıldı ve cepheye götürüldü.

1928 - Avustralyalı pilot Charles Kingsford Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.

1937 - Türk asker Hüseyin Nurettin Özsu vefat etti. Birçok başarısı ve madalyası olan Özsu, Devlet mezarlığına defnedildi.

1942 - Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.

1950 - Adnan Menderes, Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi.

1950 - Türk matbaacı ve Ece Ajandası'nın kurucusu Mehmet Sadık Kağıtçı vefat etti.

1955 - Türk bayrağını yırtmaktan sanık 4 Amerikalı, yapılan yargılamada beraat etti.

1977 - Türk diplomat ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi  Taha Carım vefat etti.

1980 - Altı ay içinde sekizinci kez devalüasyon yapıldı; Türk lirasının değeri yüzde 5,5-8,8 arasında düşürüldü.

1997 - Malta Hava Yolları’na ait Valetta-İstanbul seferini yapan uçak, İsmail Beyazpınar ve Nusret Akmercan tarafından Köln’e kaçırıldı.

2019 - Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.

2020 - Türk dizi oyuncusu ve tiyatrocu Ayşegül Atik vefat etti.

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