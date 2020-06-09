Tarihte bugün 9 Haziran | 9 Haziran'da ne oldu?

Tarihte bugün neler oldu? 9 Haziran'da meydana gelen olayları haberin detayından öğrenebilirsiniz. Tarihe kazınmış ve büyük izler bırakmış olan olayları sizler için derledik. Peki ama bugün neler oldu ve hangi olaylar yaşandı? 9 Haziran'da kim doğdu ve kim öldü? 9 Haziran ne günü? Merak edilen bütün soruların yanıtları ve tarihe bugün köşesi...