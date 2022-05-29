Tarihte bugün! 29 Mayıs 1453: İstanbul’un Sultan II. Mehmed Tarafından Fethedilmesi

29 Mayıs 1453: İstanbul’un Sultan II. Mehmed Tarafından Fethedilmesi

22 Nisan 1453 sabahı Bizans Haliç'teki gemilerin şaşkınlığını yaşar. Aynı zamanda askerlerin karşı tarafa geçmelerini sağlamak için Vezir Zağanos Paşa da 1000'i aşkın fıçının bir araya getirilerek köprü kurulma işlerini başlatır. Doğu Roma İmparatoru Sultan II. Mehmed'e kuşatmanın kaldırılması halinde padişahın belirleyeceği miktarda vergi vereceğini ve surlara kadar tüm toprakların Osmanlı'ya geçeceğini bildirir.

Ancak Padişah, bunu Halil İnalcık'ın Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar incelemesinde geçtiği üzere şu şekilde reddeder: "Efendinize söyleyin, direnmeyi bırakıp şehri teslim etsin. Bunu yaparsa Mora'nın hakimiyetini kendisine ihsan edeceğiz. Razı olmazsa şehre zorla gireceğiz! Biz Sultan Murad Han oğlu Mehmed Han olarak peygamber müjdesi peşindeyiz."

Kuşatma tahmin edilenden uzun sürer ve Osmanlı askerleri de yorulur. Bu gelişmelerin ışında II. Mehmed, 29 Mayıs'ta büyük taarruz için emir verir. Taarruzla birlikte Ulubatlı Hasan'ın Bizans surlarına çıkarak Osmanlı sancağını dikmesi ile Osmanlı ordusuna moral verir ve taarruzu güçlendirir. Constantinopolis, 29 Mayıs 1453 Salı günü II. Mehmed'in önderliğindeki Osmanlı birliklerine teslim olur.

İstanbul'un fethi ile Doğu Roma İmparatorluğu'nun sona ermesi, Orta Çağ'ın bitişi Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir. 1453 Fethi ile Anadolu ve Balkanlar arasındaki Osmanlı için geçişlerde bir engel teşkil eden Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmış, artık ticaret yollarının Osmanlı'ların eline geçmesi de Avrupalıları yeni ticaret yolları bulmaya iterek coğrafi keşifleri hızlandırmıştır.

29 Mayıs 2020: Pandemi Yasakları Sonrası İlk Cuma Namazının Kılınması

Türkiye’de ilk korona vakası 11 Mart 2020’de görülmüştü. Bilahare toplu ibadet kısıtlanmıştı. Kısıtlama kararından yaklaşık 2,5 ay sonra 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı tedbirlerle birlikte tekrar kılınmaya başlandı.

29 Mayıs 2020: Türkiye'nin İlk Yerli Sondaj Gemisi Fatih’in Sefere Çıkması

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 29 Mayıs'ta sefere çıktı.

29 Mayıs 2021: Çamlıca Kulesinin Hizmete Açılması

2017 yılında yapımına başlanan, İstanbul’un yeni simgelerinden biri olması beklenen Çamlıca TV-Radyo Kulesi bugün açıldı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte, betonarme yapısının yüksekliği 221, çelik anten yüksekliği ise 168 metreden oluşuyor. Çamlıca kulesinin yüksekliği çelik anteni ile birlikte 369 metre olduğu belirtildi.