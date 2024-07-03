Tarihçi Orhan Akdağ açıklık getiriyor! Ünlü edebiyatçı Goethe Türk ve Müslüman mıydı?

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Araştırmacı Tarihçi Orhan Akdağ, Akit TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Akdağ "Almanya'nın en ünlü edebiyatçısı Johann Wolfgang Goethe gerçekten Türk müydü, iddia edildiği gibi Müslüman mıydı?" sorusuna cevap verdi.

İşte Orhan Akdağ'ın Goethe ile ilgili dikkat çeken ifadeleri şu şekilde:

Ben Goethe'nin anne tarafından sülalesini araştırdım ki Alman profesörlerin kitaplarından araştırdım. Goethe'nin anne tarafından sülalesi Sadık Selim Sultan denen bir Selçuklu subayından gelme. Türklük yönü böyle.

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Goethe, 65 yaşında ilk defa Kur'an-ı Kerim'le tanışıyor. Tanıştıktan sonra İslam'a yönelmiş. Goethe'nin el yazma 30'dan fazla Arapça yazıları var onları getirdim. Hatta 'Yaratılmışların en üstünü Muhammed' el yazısıyla yazmış onları getirdim. Dolayısıyla Goethe, İslam'a yönelmiş bir şahsiyet.