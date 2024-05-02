Anketten çıkan tahmin net! Yıl sonu dolar en fazla ne kadar olur?

Dolar 31 Mart Seçimleri sonrasında kısmi olarak bir yükseliş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi dünyasından 68 katılımcıya başvurarak hazırladığı raporunda dolar kuru için yapılan tahminler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin nisan raporunda dolar kurunun akıbetine ilişkin çarpıcı verilere yer verdi.

52'si finansal sektör ve 16'sı reel sektör olmak üzere 68 katılımcının yanıtlarıyla derlenen raporda, dolar/TL paritesi için ay ve yıl sonu tahminleri ortaya çıktı. TCMB tarafından kamuoyu ile paylaşılan raporda nisan ayının son günü itibarıyla görülmesi beklenen dolar kuru her ne kadar 32,91 TL olarak tahmin edilse de, ortaya çıkan tablo ekonomi yönetimi için beklenenden oldukça iyi bir netice verdi.

DOLAR KURU O TARİHTE 40 LİRAYI AŞACAK

32,38 TL seviyelerinden ayı tamamlayan dolar kuru için yılın geri kalan bölümünde kademeli artışlar yaşanacağı öngörülürken, yaz aylarının gelmesi ve turizm gelirlerinin artmasıyla birlikte Türkiye ekonomisi her geçen gün döviz krizi ihtimalinden uzaklaşıyor.

Katılımcılara yöneltilen "Bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentiniz nedir? (TL)" sorusuna verilen yanıtlarla derlenen raporda, cari yıl sonu bir başka deyişle 31 Aralık 2024 tarihi için beklenen dolar kuru 40,0098 TL oldu.

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Bu senaryoda dolar kuru, yılın geri kalan 8 ayında yaklaşık 7.5 TL artış gösterecek. Bu yükselişin ise aylara göre dağılması ve dolar kurunda geçmiş yıllarda yaşananlara benzer sert atakların meydana gelmemesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONUNA DOĞRU FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAYACAK

Ayrıca raporda, sıkı para politikalarının etkisiyle enflasyonda ciddi bir düşüş eğiliminin yaşanacağına yer verilirken, bu düşüşlerle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yılın son çeyreği itibarıyla faiz indirimlerine gitmesinin olası olduğu aktarıldı.