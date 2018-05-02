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Taraftarlar stadı parça parça götürdü

Türk futbolunun efsane takımlarından Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumuna veda etti. Son maçına Kocaelispor'da taraftarlar, sahaya girerek file parçalarını, köşe bayraklarını ve koltukları hatıra olarak aldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:04
Taraftarlar stadı parça parça götürdü

Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynarken, taraftarlar karşılaşma sonrası yıkılacak stadyumun her yerinden hatıra kapma yarışına girdi. Kimisi kale filelerinden bir parça, kimisi ise köşe bayraklarını aldı.

TAKIM YENİLDİ, TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Kocaelispor, yeni stadyumun yapılması nedeniyle dün İsmetpaşa Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynadı. Kocaelispor, BüyükçekmeceTepecikspor ile karşılaşırken, binlerce taraftar tribünleri doldurdu. Kocaelisporlu futbolcular sahaya 'Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda' yazılı pankartla çıkarken, tribünlerde ise 'Elvada iki gözüm' ve 'Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak' yazılı pankartlar açıldı. Kocaelispor, Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-1 yenilirken, taraftarlar sahaya akın etti. Taraftarlar, yıkılacak olan stadyumdan hatıra alma yarışına girdi.

Seyirciler, kale direklerinin filelerinden parçalar, köşe bayraklarını ve koltukları aldı. Bazı taraftarlar da İsmetpaşa Stadyumu'ndan ayrılırken hüzünlenerek ağladı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:04
  1. Büyükçekmece
  2. Tepecikspor
  3. Kocaelispor
  4. Fi
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