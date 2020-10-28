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Aktüel Tanzanya'da muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını ileri sürdü
Aktüel

Tanzanya'da muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını ileri sürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:41:52 -
Tanzanya'da muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını ileri sürdü

İSTANBUL (AA) - Tanzanya'da muhalif Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) başkan adayı Tundu Lissu, bugün yapılan genel seçimlerde iktidar partisi lehine mühür basılmış sahte oy pusulularının bulunduğunu açıkladı.

Lissu, Twitter'dan yapığı açıklamada, seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürerek, "Bu şekilde devam ederse, kitlesel bir demokratik hareket, seçimlerin doğruluğunu korumak için tek seçenek olacak." ifadesini kullandı.

En fazla oy alanın devlet başkanı seçileceği ülkede mevcut Devlet Başkanı John Magufuli'nin en büyük rakibi olan Lissu, Darüsselam şehrinde iktidardaki Devrimci Parti'ye (CCM) mühür basılmış sahte oy pusulalarının ele geçirildiğini kaydetti.

Chadema ayrıca partinin kadın kolları başkanı Halima Mdee'nin de bugün gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkede, seçim öncesi görülen şiddet olaylarında 10'a yakın kişi hayatını kaybetmişti.

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