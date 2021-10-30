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Gündem Taliban'dan İran'a çok sert tepki! Kriz derinleşecek
Gündem

Taliban'dan İran'a çok sert tepki! Kriz derinleşecek

Taliban'ın Enformasyon Bakanlığı Kültür Komisyonu üyesi Şehab Leval, İran'ın son açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 14:18:00 -
Taliban'dan İran'a çok sert tepki! Kriz derinleşecek

Taliban'ın Enformasyon Bakanlığı Kültür Komisyonu üyesi Şehab Leval, katıldığı bir televizyon programnda yaptığı açıklamalarda İran yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Leval, İran'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Afganistan'a komşu ülkeler toplantısında İran tarafından "Taliban'ı kapsayıcı hükümet kurmaya zorlama" temasına değindi.

"İran'da Sünnilerin hakları ihlal ediliyor"

Şehab Leval, Afganistan'a kapsayıcı hükümet kurma çağrısında bulunan İran yönetiminin İran'da kapsamlı bir hükümet kurmadığını, İranlı Sünnileri her açıdan dışladığını, İranlı Sünnilerin haklarını ihlal ettiğini belirterek, "İran'da kapsayıcı bir hükümet mi var ki bizden bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Leval, İran'ın Afganistan'a karşı hep iki yüzlü bir politika izlediğini, Batı karşıtı görünürken Afganistan'da Batılı emperyalistlerle işbirliği yaptığını ifade etti.

Eski bir öğretmen olan Şehab Leval, geçtiğimiz yıllarda Taliban'a katılmış ve iktidarı yeniden ele almadan önceki dönemde hareketin askeri kanadında görev yapmıştı.

Taliban-İran ilişkileri

1990'lı yıllarda savaşın eşiğine gelen İran ve Taliban'ın yeni dönemde pragmatist ilişkilere girdiği gözlemlense de iki taraf arasında kriz potansiyelinin halen mevcut olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte İranlı yetkililerin "ABD'yi yenerek gücünü ispat eden Taliban ile mücadele etme niyetinde olmadıklarına", "Afganistan ile ilgili meseleleri ve Afganistanlı Şiilerin menfaatlerini korumayı Taliban ile müzakereyle çözmeyi istediklerine" dair açıklamaları da dikkat çekiyor.

Mepanews

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