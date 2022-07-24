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Aktüel Taksim'de biber gazıyla gasp kamerada!
Aktüel

Taksim'de biber gazıyla gasp kamerada!

Taksim’de yabancı uyruklu iki şahıs, iki kadın tarafından biber gazı sıkılarak gasp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken gaspçı kadınlar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 10:52:00 -
Taksim'de biber gazıyla gasp kamerada!

Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu Mashaallah R. ile Arman J., sokak içerisinde gördükleri kadınlarla para karşılığı cinsel ilişki konusunda anlaştı.

Biber gazı sıkıp paralarını ve kol saatlerini gasp ettiler

Mashaallah R. ile Arman J. girdikleri binada, kadınların biber gazlı saldırısına uğradı. Biber gazı sıkan kadınlar şahısların üzerindeki 350 bin euro ile kol saatlerini gasp etti. Kadınlar daha sonra biber gazının etkisinde olan gençleri, binanın dışarısına çıkartıp kovaladı.

Beyoğlu Asayiş ekipleri gaspçıları yakaladı

Mashaallah R. ile Arman J. isimli yabancı uyruklu şahıslar, yaşadıkları olayın ardından en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gençleri gasp eden kadınların M.Ç. ile Shirkhan A. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri kadınları, olayın yaşandığı binanın içinde yakaladı.

Gaspçı kadınlar tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyette işlemleri tamamlanan kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayın ardından gençlerin binaya girişi ve daha sonra kadınları kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

mehmet

e hani kamera?
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