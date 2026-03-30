Tahran'ın bazı bölgelerinde elektrik kesildi

İran’ın kalbi Tahran, enerji altyapısına yönelik gerçekleştirilen saldırılarla sarsıldı. İran Enerji Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kritik elektrik tesislerinin hedef alınması sonucu başkentin bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin önemli kesimlerinde elektriklerin tamamen kesildiği bildirildi.

Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, saldırıların ardından enerji şebekesinde meydana gelen hasarın giderilmesi için acil müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi. Bakanlık, halkı sükunete davet ederken, kesintilerin süresine ve saldırının teknik detaylarına dair "ayrıntılı bilginin daha sonra verileceğini" belirtti.

Saldırıların, bölgede yükselen tansiyon ve İsrail-ABD eksenli çatışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi, enerji güvenliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Altyapı tesislerine yönelik bu operasyonun, İran’ın savunma sanayisi ve sivil yaşamını felç etmeye yönelik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.