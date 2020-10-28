Tahran'da Fransa'nın İslam karşıtı tavrı protesto edildi

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da, Fransa'nın İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlaması protesto edildi.

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, İslam Peygamberi'ni hedef alan söylem ve hakaretlere tepki gösterdi.

"Kahrolsun Fransa", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" sloganları atan göstericiler, "Lebbeyk ya Resulullah", "Yazıklar olsun sana Macron" ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının bulunduğu "Paris İblis'i" yazılı dövizler taşıdı. Protestocular Fransa bayrağını da ateşe verdi.

Eylemciler daha sonra Hazreti Muhammed'e bağlılıklarını ifade etmek için burada cemaatle namaz kıldı.

- "Müslümanlar, dinlerine hakaret edilmesini kabul etmemeli"

Göstericilerden Ali Cevadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepkilerini ortaya koymak için toplandıklarını söyledi.

Cevadi, "Dünya Müslümanları birlik içinde hareket ederek Fransa ve Batı mallarını boykot etmeli. Dünya nüfusunun dörtte birini teşkil eden Müslümanlar, dinlerine hakaret edilmesini kabul etmemeli." dedi.

Eyleme destek veren İranlı sosyolog ve tarihçi Mecid Ratfer de "Tüm dünya Fransa'nın ve Macron'un çirkin eylemini kınadı. Türkiye, Pakistan, Afganistan ve diğer Müslüman ülkeler Hazreti Muhammed'in adının daima diri kalacağını gösterdi. Bunun Sünnilik veya Şiilik ile alakası yok. Macron'un yaptığı, Fransa tarihine ve kültürüne hakarettir. Kendini devrimin rehberi gören bir ülkede yapılanlar kendi halklarına hakarettir." ifadelerini kullandı.

- "Müslüman ülkeler, birlik içinde tepki göstermeli"

Zehra Mesudi isimli İranlı da Müslümanlar arasında birlik vurgusu yaptı. Mesudi, şunları söyledi:

"Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı ve onun gibilere gereken cevabı vermeli. Özgürlük iddiasındaki bir ülkede yapılan hakaretler orada özgürlüğün olmadığını gösteriyor. Müslüman ülkeler, buna karşı birlik içinde tepki göstermeli. Peygamberimiz dinimizin öncüsüdür, ona yönelik hakarete sessiz kalırsak bunu daha da yukarılara taşıyacaklardır. Bu şekilde tüm İslami kazanımların kaybedilmesi tehlikesi oluşacaktır."

Afganistan asıllı Sümeyye Erkani de "Müslüman alemi sessiz kalmamalıdır. Peygambere olan bağlılığımızı göstermek için buraya geldik." diye konuştu.











