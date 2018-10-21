Taahhütlü abonelik uyarısı
Ticaret Bakanlığı, telefon hattı üzerinden yapılan internet aboneliği tekliflerine ilişkin tüketicilere uyarıda bulundu.21 Ekim 2018 Pazar 12:32
Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin, telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen internet aboneliği kampanyası tanıtımlarıyla karşılaşmaları durumunda tekliflere “hemen onaylıyorum” şeklinde cevap vermemeleri uyarısında bulunuldu. Bakanlık, ayrıca devam eden aboneliklerin taahhüt sürelerinin de takip edilmesini tembihledi.
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