Taahhütlü abonelik uyarısı

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin, telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen internet aboneliği kampanyası tanıtımlarıyla karşılaşmaları durumunda tekliflere “hemen onaylıyorum” şeklinde cevap vermemeleri uyarısında bulunuldu. Bakanlık, ayrıca devam eden aboneliklerin taahhüt sürelerinin de takip edilmesini tembihledi.