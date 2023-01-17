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Otomotiv Suzuki’nin ilk tamamen elektrikli otomobili 2025 yılında yollarda
Otomotiv

Suzuki’nin ilk tamamen elektrikli otomobili 2025 yılında yollarda

Suzuki, elektrikli araç konsept otomobili eVX’in dünya tanıtımını Hindistan’ın Delhi kentinde düzenlenen Auto Expo 2023’teki Maruti Suzuki Pavilion’unda gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:36:00 -
Suzuki’nin ilk tamamen elektrikli otomobili 2025 yılında yollarda

eVX, Suzuki’nin ilk küresel stratejik elektrikli aracına ışık tutan tamamen elektrikli bir konsept SUV olmasıyla ön plana çıkıyor. Suzuki, dünyanın farklı pazarlarında Vitara, Jimny ve S-CROSS gibi SUV modelleriyle yer alıyor. eVX, yüzde 100 elektrikli bir otomobil ve en güncel elektrikli otomobil özelliklerini Suzuki’nin güçlü 4x4 DNA’sı ile birleştiriyor. Dış tasarımı ilk bakışta bir Suzuki SUV olarak anında kendini gösteren bir tasarıma sahip. Ayrıca, gerçek bir Suzuki SUV sürüş deneyimi sunmak üzere markanın 4x4 mirasını yeni elektrikli çağa da taşıyor. Suzuki Başkanı Toshiro Suzuki, Auto Expo 2023’te düzenlenen basın toplantısında; “İlk küresel stratejik elektrikli aracımız olan eVX’i tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Suzuki Group olarak küresel ısınmayı ele almak en önemli önceliğimiz” dedi.

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