  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 5 bin 348'e, Kuveyt'te 763'e yüseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:45:25 -
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 19, Kuveyt'te 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 19 kişinin daha vefat ettiği, 416 yeni vaka tespit edildiği, 433 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 348'e, vaka sayısının da 346 bin 47'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 332 bin 550 oldu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha yaşamını yitirdi, 814 yeni vaka kaydedildi, 807 kişi ise iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybı 763'e, vaka sayısı da 123 bin 906'ya yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 114 bin 923'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı
Siyaset

Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Cumhuriyeti kutlamak yerine gösteriş yapma derdine düşen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, katıldığı 29 Ekim töreninde ismi okunmadığı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay