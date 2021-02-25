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Gündem Sürücüsüz traktör ortalığı savaş alanına çevirdi
Gündem

Sürücüsüz traktör ortalığı savaş alanına çevirdi

Antalya'da akaryakıt istasyonunun yıkama alanında tamir edilirken sürücüsüz şekilde geri geri harekete geçen traktör ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 23:21:00 -

Olay Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sahibinin istasyonu yıkama alanı içinde çalışır haldeyken motor aksamındaki dişlilerini tamir etmeye çalıştığı traktör bir anda harekete geçti.

Mesut Çetin'e ait 07 YE 092 plakalı geri viteste takılı olan traktör önce yıkamadaki bir araca çarptı ardından istasyonda bekleyen iki araca da hasar veren traktör önüne çıkan araçları çarpıp kenara savurarak yola indi.

O anda herhangi bir aracın yoldan geçmemesi herhangi bir yaralanma ya da ölümlü kazaya engel olurken traktör refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Traktörün yıkama alanının hemen yakınındaki benzin pompalarına çarpmaması olası bir faciayı önledi.

"Hepimiz şoka girdik"

Olayda yakıma işyerinin sahibi ve zarar gören araçlardan birinin sahibi olan Mustafa Kocamış, "Traktörün dişlilerinde arıza varmış sahibi onunla uğraşıyordu. Ayağını debriyajdan kaçırdı ve traktör kendi kendine hareket etti. Yıkamada bir araca ve bizim araca çarpıktan sonra yola çıktı. Hepimiz şoka girdik bir şey yapamadık" dedi.

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