Sürdürülebilirlik şampiyonları açıklandı

Başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’ sahiplerini buldu. Organizasyonda bu yıl da sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan başarılı projeler seçilerek ödüllendirildi.

‘Su Yönetimi’ kategorisinde ‘Belediye Kentsel Atık Sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı Projesi’ ile TÜPRAŞ, ‘Yerli Teknoloji Ofisi’ projesi ile İSKİ, ’Sürdürülebilirlik Raporu’ kategorisinde Kordsa, ‘Çeşitlilik ve Dahil Etme’ kategorisinde Siemens Türkiye, ‘Yerel Yönetim’ kategorisinde ise ‘Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alım İşi Projesi’ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödüle değer bulundu.