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Sürdürülebilirlik şampiyonları açıklandı

Bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’ sahiplerini buldu.

21 Ekim 2018 Pazar 10:53
Sürdürülebilirlik şampiyonları açıklandı

Başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’ sahiplerini buldu. Organizasyonda bu yıl da sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan başarılı projeler seçilerek ödüllendirildi.

Su Yönetimi’ kategorisinde ‘Belediye Kentsel Atık Sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı Projesi’ ile TÜPRAŞ, ‘Yerli Teknoloji Ofisi’ projesi ile İSKİ, ’Sürdürülebilirlik Raporu’ kategorisinde Kordsa, ‘Çeşitlilik ve Dahil Etme’ kategorisinde Siemens Türkiye, ‘Yerel Yönetim’ kategorisinde ise ‘Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alım İşi Projesi’ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödüle değer bulundu.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:53
  1. Sürdürülebilir İş Ödülleri
  2. Su Yönetimi
  3. Belediye Kentsel Atık Sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı Projesi
  4. TÜPRAŞ
  5. Yerli Teknoloji Ofisi
  6. İSKİ
  7. Sürdürülebilirlik Raporu
  8. Kordsa
  9. Çeşitlilik ve Dahil Etme
  10. Siemens Türkiye
  11. Yerel Yönetim
  12. Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat Elektromekanik ve Araç Alım İşi Projesi
  13. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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