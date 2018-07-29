Süpermarkette çalışıyordu, süper lige transfer oldu

Geçen sezon attığı gollerle Antalyaspor'a adeta hayat veren Souleymane Doukara Fanatik gazetesinden Ömer Necati Albayrak'a hayat hikayesi ve süper ligle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SÜPERMARKETTEN SÜPER LİGE

“Futbola amatör olarak da olsa başladığım yaş 11’di. 14-15 yaşlarımda yaşadığım semt Chatillon’da oynamaya başladım... Tabii futbola aşık bir çocuk olunca okuldan kopuyorsunuz. Lise 1’e kadar okuyabildim. Futbola başlamadan önce ise çalışan biriydim. Oturduğumuz yere yakın bir Süpermarkette gece reyonların düzenlenmesini yapıyordum. Yani eğer futbolcu olmasaydım, aslında yapabileceğim işler vardı. Ancak ben hayalimin peşinden gittim.”

İDOLÜM ANELKA

“İdolüm ise her zaman Anelka’ydı... O da benim gibi sıfırdan gelip hayata tutunanlardan bir tanesiydi. Birçok zorluğu aşıp başarılı bir kariyere sahip oldu. Yani benim için her zaman iyi bir örnekti. Futbola başladığım dönemlerde attığı golleri, oyun felsefesi ve oyun tarzını benimsiyordum.”

REFERANSIM ATIF VE BA

“Leeds United’dan sonra ise bir değişiklik gerekti benim için. Türkiye’de arkadaşlarım var. Aatif ve Demba Ba ile arkadaşım. Onlarla irtibata geçtim. Süper Lig’e çok iyi oyuncular geliyordu. Avrupa medyasında da hep iyi şeyler okudum. Buraya gelmeye karar verdim. Geldiğim için herhangi bir pişmanlık duymuyorum aksine çok doğru karar aldığımı düşünüyorum.”