Süper Lig'in yeni ekibinden Egemen Korkmaz bombası

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor transferde düğmeye bastı. Erzurumspor'dan savunmaya takviye geldi.

Erzurumspor, son olarak Medipol Başakşehir'de görev alan tecrübeli stoper Egemen Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre; Egemen'in takımda Mert Nobre ve Burhan Eşer'den boşalan ağabeylik pozisyonu için transferini kısa sürede tamamlandığı öğrenildi (Ajansspor)