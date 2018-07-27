0553 313 94 23

Süper Lig'in 1. hafta programı açıklandı

2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonun 1. hafta programı açıklandı. Süper Lig, 10 Ağustos Cuma günü oynanacak Ankaragücü - Galatasaray maçıyla start alacak.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:48
Süper Lig'in 1. hafta programı açıklandı

2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. Hafta programı açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4. hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

10 Ağustos Cuma

21:45 Ankaragücü - Galatasaray

11 Ağustos Cumartesi

19:30 Sivasspor - Alanyaspor

19:30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

21:45 Fenerbahçe - Bursaspor

12 Ağustos Pazar

19:30 Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor

19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

21:45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

21:45 Beşiktaş - Akhisarspor

13 Ağustos Pazartesi

21:45 Kayserispor - Antalyaspor

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 17:48
  1. Rize
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. Erzurum
  5. Antalya
  6. Galatasaray
  7. Trabzonspor
  8. Beşiktaş
  9. Fenerbahçe
  10. Başakşehir
  11. Bursa
  12. Konya
  13. Ankara
  14. Sivasspor
  15. Konyaspor
  16. Ankaragücü
  17. Lefter Küçükandonyadis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan büyük ihanet! Peygamberimizin fethettiği toprakları Siyonistlere peşkes çekti
    1. Suudi Arabistan'dan büyük ihanet!..
    2. FETÖ'cüler batma tehlikesi geçiren..
    3. Mattis'ten flaş Türkiye açıklaması!
    4. Bülent Turan: Sağlık çalışanlarının..
    5. Resmen açıklandı! Genç kaleci..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    7. CHP'li Yaşar Tüzün: Kurultay için 628..
    8. Meteorolojiden kritik İstanbul uyarısı!
    9. Beşiktaş'ta korkutan görüntü!
    10. Mevlüt Çavuşoğlu: Kimsenin tehdidine..
    11. Başkentte asayiş uygulaması: 207 kişi..
    12. Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?
    13. Çavuşoğlu Pompeo'yu aradı: Türkiye..
    14. Teröristler Gazze sınırında ateş açtı:..
    15. Tüpraş İran'dan petrol alımını neden..
    16. Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci..
    17. Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!..
    18. Süper Lig'in 1. hafta programı açıklandı
    19. Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus..
    20. Safiye İnci için istenen ceza belli oldu
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...