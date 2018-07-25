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Süper Lig'de tutunamayan Leonardo'ya beklenmedik görev

İtalyan devi Milan, geçen sezon Antalyaspor'u çalıştıran Leonardo'nun genel menajerlik görevine getirildiğini açıkladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:33
Süper Lig'de tutunamayan Leonardo'ya beklenmedik görev

İtalya Serie A takımlarından Milan, son olarak Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Leonardo'nun genel menajerlik göreviyle kulübe geri döndüğünü açıkladı.

48 yaşındaki Brezilyalı futbol adamı 2009-2010 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter'i çalıştırmıştı.

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'un başına geçen Leonardo, sezon sonunu görememiş ve görevinden alınmıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:33
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