Süper Lig'de tutunamayan Leonardo'ya beklenmedik görev
İtalyan devi Milan, geçen sezon Antalyaspor'u çalıştıran Leonardo'nun genel menajerlik görevine getirildiğini açıkladı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:33
İtalya Serie A takımlarından Milan, son olarak Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Leonardo'nun genel menajerlik göreviyle kulübe geri döndüğünü açıkladı.
48 yaşındaki Brezilyalı futbol adamı 2009-2010 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter'i çalıştırmıştı.
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'un başına geçen Leonardo, sezon sonunu görememiş ve görevinden alınmıştı.
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