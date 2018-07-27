Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu!

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

10 Ağustos Cuma

21:45 Ankaragücü - Galatasaray

11 Ağustos Cumartesi

19:30 Sivasspor - Alanyaspor

19:30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

21:45 Fenerbahçe - Bursaspor

12 Ağustos Pazar

19:30 Konyaspor - BŞB Erzurumspor

19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

21:45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

21:45 Beşiktaş - Akhisarspor

13 Ağustos Pazartesi

21:45 Kayserispor - Antalyaspor

KALAN PROGRAM SONRADAN AÇIKLANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4. hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek.