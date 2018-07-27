Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu!
2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başlayacak.27 Temmuz 2018 Cuma 19:46
Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:
10 Ağustos Cuma
21:45 Ankaragücü - Galatasaray
11 Ağustos Cumartesi
19:30 Sivasspor - Alanyaspor
19:30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
21:45 Fenerbahçe - Bursaspor
12 Ağustos Pazar
19:30 Konyaspor - BŞB Erzurumspor
19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
21:45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
21:45 Beşiktaş - Akhisarspor
13 Ağustos Pazartesi
21:45 Kayserispor - Antalyaspor
KALAN PROGRAM SONRADAN AÇIKLANACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4. hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek.
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