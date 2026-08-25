Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 2026-2027 TFF yaz transfer dönemi kapanış tarihi

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu maçlar oynanmaya devam ederken takımlar kadro eksiklerini tamamlamak adına transfer çalışmalarına hız verdi. 22 Haziran 2026 tarihinde resmi olarak başlayan yaz transfer penceresinin kapanış saati ve tarihi TFF tarafından ilan edilmişti. Taraftarlar, takımlarının son dakika hamlelerini beklerken "Transfer dönemi saat kaçta bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor.

TFF 2026 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu kararına göre; 2026-2027 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026 Pazartesi günü başladı. Süper Lig kulüplerinin yeni sezon öncesi ve lig maratonu sırasında kadrolarını güçlendirdiği bu süreç, 4 Eylül 2026 Cuma günü gece yarısı (saat 23.59 itibarıyla) resmen tamamlanacak. Kulüpler tescil evraklarını bu tarihe kadar TFF'ye sunmak durumunda.

SÜPER LİG KIŞ (ARA) TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz transfer döneminin bitişinin ardından kulüpler, sezonun ikinci yarısındaki hamleleri için kış pencerelerini bekleyecek. TFF'nin açıkladığı 2026-2027 sezonu takvimine göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi (ara transfer dönemi), 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. Kulüpler devre arasında kadrolarını yenilemek için 36 günlük bir süreye sahip olacak.

Transfer sezonunun son günü olan 4 Eylül'de TFF Bilgi İşlem Merkezi'nde yoğun bir mesai yaşanır. Sözleşmesi biten, kiralık gönderilen veya yeni transfer edilen futbolcuların lisans tescil işlemleri elektronik ortamda sistem üzerinden onaylanır. Saat 23.59'a kadar tescili sisteme girilmeyen transferler geçersiz sayılır ve oyuncunun lisansı bir sonraki tescil dönemine kadar çıkarılamaz.