Süper Lig ekibine kupa şoku!
Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçında Ankaragücü, Bodrum Belediyespor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen kupaya veda etti.18 Aralık 2018 Salı 17:48
Türkiye Kupası'nda ilk karşılaşmayı 4-2 kazanan 2. Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ankaragücü'ne 3-2 yenilmesine rağmen tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 yendi ama elenmekten kurtulamadı.
Çünkü ilk karşılaşmayı 4-2 kazanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kupada son 16 takım arasına kaldı.
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