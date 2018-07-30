0553 313 94 23

Süper Lig ekibinden Mario Gomez bombası

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Göztepe, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez için yoğun çaba sarf ediyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
Süper Lig ekibinden Mario Gomez bombası

Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Göztepe, bir yandan da dünyaca ünlü yıldız golcü Mario Gomez transferine mesai harcıyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Mario Gomez'le temaslarını sürdüren başkan Mehmet Sepil'in transferi sonlandırmak için büyük çaba sarfettiği öğrenildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun Stuttgart'la bağlarını koparmasını bekleyen sarı-kırmızılıların Gomez'e yıllık 1,5 milyon euronun üzerinde bir teklifte bulunduğu bildirildi. Gomez'e Göztepe forması giydirmek için ısrarcı olan Sepil'in tüm şartları zorladığı iddia edildi.

GÖZ GÖZ TOLGA CİĞERCİ'Yİ İSTİYOR

Süper Lig'i yakından tanıyan Gomez'in de Türkiye'ye sıcak bakması Göztepe'nin elini güçlendirdi.

Tribünleri heyecana boğacak takviyeyi Mario Gomez'le yapmak isteyen Göztepe'nin orta saha ve stoper arayışları da sürüyor. Bursaspor'dan defans oyuncusu Titi, Deportiva La Coruna'dan orta saha Celso Borges ve Beşiktaş'tan tecrübeli isim Atiba Hutchinson'dan istediği sonucu elde edemeyen İzmir ekibinin, Galatasaray'da gözden çıkarılan Tolga Ciğerci ile ilgilendiği ileri sürüldü. Ancak Tolga'nın Galatasaray'daki aldığı yüksek maaş nedeniyle transferin zor olduğu vurgulandı. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
  1. Bursa
  2. Almanya
  3. İzmir
  4. Hollanda
  5. Göztepe
  6. Atiba Hutchinson
  7. Gomez

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesut Yılmaz'dan şaşırtan Papaz Brunson açıklaması
    1. Mesut Yılmaz'dan şaşırtan Papaz..
    2. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    3. Terlemenin inanılmaz faydaları
    4. Taksilere kamera takılması hakkında..
    5. Keçi sütünün faydaları nelerdir?
    6. Çocuk istismarını gizleyen başpiskopos..
    7. ABD'den kritik İHA açıklaması:..
    8. Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya gelecek
    9. Antalya'da yol kenarında erkek cesedi..
    10. 3, havalimanı metro hattı nerelerden..
    11. Vitiligo hastalığına dikkat!
    12. 3'ncü Havalimanı'nda metro durakları..
    13. Okullar ne zaman açılacak? MEB Bakanı..
    14. Süper Lig ekibinden Mario Gomez bombası
    15. İngiliz Bakan da ayırt edemiyor:..
    16. Malezya Hükümeti'nden kayıp uçak..
    17. İstanbul'da cezaevi firarisi lüks..
    18. Kırgız Türklerinden vefa örneği!..
    19. 13 bin 31 paket kaçak sigara ele..
    20. Gana basını açıkladı! İşte Ayew'in..
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?