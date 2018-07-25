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Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Resmi işlemler devam ediyor." dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:55
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leonard Kweuke'nin uzun yıllar kulübe hizmet ettiğini son yıllarda yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve olaylar nedeniyle performansında iniş çıkışlar yaşadığına dikkat çekti.

Kweuke'nin kulüp için önemli bir isim olduğuna vurgu yapan Yardımcı, "Her şeye rağmen ayrılıklar kaçınılmaz. Leonard Kweuke bu kulübe önemli katkılar sağladı. Takımımızda lig ve kupada 120 maçta görev alırken 48 golle katkı verdi. Halen kulüp tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu. Kweuke ve şehir onu seviyor ama bazen ayrılıklar yaşanabiliyor." diye konuştu.

Futbolcu ve temsilcileri ile görüşmelerin yapıldığına değinen Yardımcı, "Belli bir noktaya geldik. Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Resmi işlemler devam ediyor. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından daha kapsamlı açıklama yapacağız. Kweuke sonuç ne olursa olsun her zaman bu kulübe hizmet etmiş, taraftarın gönlünde taht kurmuş çok değerli bir isim olarak yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, transfer çalışmalarında ise görüşmelerin devam ettiğinin altını çizerek, Osmanlıspor Kulübü yöneticileri ile Musa Çağıran ve Umar Aminu'nun kiralık olarak transferi için anlaştıklarını, futbolcularla son bir görüşme yapılmasının ardından resmiyete dökmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:55
  1. Çaykur Rizespor
  2. Kweuke
  3. ayrılık
  4. süper lig

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