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Süper Lig ekibi Atiba'ya talip oldu!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Atiba'ya Göztepe'nin talip olduğu iddia edildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:30
Süper Lig ekibi Atiba'ya talip oldu!

Beşiktaş ile halen bir sözleşme üzerine uzlaşıya varamayan Atiba'ya Süper Lig'den resmi teklif geldi. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deprtivo'da forma giyen Borges'te sonuca ulaşamayınca rotayı Atiba'ya kırdı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir ekip kurmak için transfer görüşmelerini tüm hızıyle sürdürüyor. Yeni sezon başlamadan Selçuk Şahin ile yolları ayıran Sarı Kırmızılı ekip, aynı pozisyona yine tecrübeli bir ismi kazandırmaya çalışıyor.

Tamer Tuna'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna oturan Bayram Bektaş yönetimden ilk olarak Deportivo'dan forma giyen Borges'in transferini istedi. Ancak yönetim ile futbolcu arasında anlaşmazlık çıktı. Sarı Kırmızı ekip daha sonra rotayı şu an boşta olan ve Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Atiba'ya çevirdi. 

Göztepe tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği ve her an olmulu sonuçlanabileceği gelen haberler arasında.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:30
  1. Göztepe
  2. Atiba Hutchinson
  3. Atiba
  4. Süper Lig
  5. Beşiktaş

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