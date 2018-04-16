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Süper Lig böyle yarış görmedi! İşte tablo ve kalan maçlar

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i yenerek liderliğe yükselirken, zirvedeki 4 takım arasında şampiyonluk yarışı büyük heyecanla devam ediyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:53
Süper Lig böyle yarış görmedi! İşte tablo ve kalan maçlar

Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 yenerek 1 hafta aranın ardından yeniden zirveye çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetiyle birlikte ilk 4 sırada yer alan takımı sadece 3 ayırıyor.

GALATASARAY YENİDEN ZİRVEDE

Galatasaray sahasındaki başarılı grafiğini Başakşehir karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar haftaya Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Lider, kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında kritik bir maça çıkacak.

Galatasaray'ın kalan maçları(60 puan)

30. hafta: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
31. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
32. hafta: Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray
33. hafta: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
34. hafta: Göztepe - Galatasaray

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR'İ GEÇTİ

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesiyle siyah-beyazlı ekip averajla ikinci sıraya yükseldi. Bu hafta deplasmanda Akhisarı'ı yenen Beşiktaş önümüzdeki hafta ise sahasında Yeni Malatya'yı konuk edecek.

Beşiktaş'ın kalan maçları(59 puan)

30. Hafta: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
31. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta: Beşiktaş - Kayserispor
33. Hafta: Osmanlıspor - Beşiktaş
34. Hafta: Beşiktaş - Sivasspor

BAŞAKŞEHİR HAFTAYI ÜÇÜNCÜ SIRADA KAPATTI

Başakşehir'in liderliği 1 hafta sürdü. Galatasaray deplasmanda 2-0 kaybeden İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın da gerisine düşerek haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Medipol Başakşehir'in kalan maçları(59 puan)

30. hafta: Medipol Başakşehir - Kayserispor
31. hafta: Osmanlıspor - Medipol Başakşehir
32. hafta: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
33. hafta: Antalyaspor - Medipol Başakşehir
34. hafta: Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

FENERBAHÇE TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Son haftaların formda takımı Fenerbahçe, bu hafta da kazanmayı bildi. Deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertli ekip 57 puanla zirvenin 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam etti.

Fenerbahçe'nin kalan maçları (57 puan)

30. Hafta: Fenerbahçe - Antalyaspor
31. Hafta: Kasımpaşa - Fenerbahçe
32. Hafta: Fenerbahçe - Bursaspor
33. Hafta: Karabükspor - Fenerbahçe
34. Hafta: Fenerbahçe - Konyaspor

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:53
  1. Karabük
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. İstanbul
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Fenerbahçe
  10. Spor Toto Süper Lig
  11. Süper Lig
  12. Medipol Başakşehir
  13. Beşiktaş

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