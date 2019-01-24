Süleyman Demirel Saadet Partisi Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu
Süleyman Demirel Saadet Partisi (SP) Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Süleyman Demirel'in kim olduğu araştırılıyor. Saadet Partisi'nin adayları açıklandı! Süleyman Demirel Denizli'den aday oldu. Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını ilan etti.24 Ocak 2019 Perşembe 10:49
Süleyman Demirel Saadet Partisi (SP) Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Süleyman Demirel'in kim olduğu araştırılıyor. Saadet Partisi'nin adayları açıklandı! Süleyman Demirel Denizli'den aday oldu. Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını ilan etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesine Ali Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesine Süleyman Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Levent Baştürk, Malatya Büyükşehir Belediyesine Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Feti Pehlivan aday gösterildi.
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