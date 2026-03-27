Stopaj oranı değişti: yatırım fonlarına yüzde 17,5 kesinti

Ekonomi
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yatırım fonu kazançlarına uygulanan stopaj oranı yüzde 17,5 oldu.

Yatırım fonlarına ilişkin stopaj güncellemesi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi.

STOPAJ VERGİSİ DEĞİŞTİ

Hisse yoğun fonlarla uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 stopaj oranı korunurken, diğer fon kazançlarından yüzde 17,5 oranında stopaj vergisi alınacak.

Yapılan düzenlemeyle, hisse senedi yoğun fonlarla iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı uygulanmaya devam edecek.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutuldu. Kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak uygulanacak.

BUGÜN DEVREYE GİRİYOR

Alınan karar gereği, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Bugünden önce alınmış fonlar için yeni stopaj oranından etkilenilmeyecek. Ancak fonun üzerine ekleme yapılırsa stopaj oranından etkilenmiş olacak.

