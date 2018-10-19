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Star üretime başlıyor

Azerbaycan devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR’ın 6,3 milyar dolarlık yatırımı STAR Rafineri, üretim faaliyetlerine bugün başlıyor.

19 Ekim 2018 Cuma 14:58
Star üretime başlıyor

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR’ın 6,3 milyar dolarlık yatırımı STAR Rafineri, üretim faaliyetlerine bugün başlıyor.

Ülkemizin dış ticaret açığını her yıl 1,5 milyar dolar azaltacağı öngörülen rafinerinin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katılması bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:58
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İlham Aliyev
  3. SOCAR
  4. Azerbaycan
  5. Star Rafineri

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