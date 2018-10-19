Star üretime başlıyor

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR’ın 6,3 milyar dolarlık yatırımı STAR Rafineri, üretim faaliyetlerine bugün başlıyor.

Ülkemizin dış ticaret açığını her yıl 1,5 milyar dolar azaltacağı öngörülen rafinerinin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katılması bekleniyor.